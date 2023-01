Cremonese Juve | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Allo Zini, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 traAllo Stadio Zini va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Manca sempre meno alla ripartenza in campionato della Juventus: il match contro lasegnerà l'esordio di Milik e compagni, che vogliono dare la caccia alle posizioni di vertice.... in tal senso, vogliono assicurarsi le prestazioni di Marco Carnesecchi , ventiduenne di proprietà dell'Atalanta ma in prestito alla. Come riporta Il Corriere di Torino, il piano della... Probabili formazioni di Cremonese-Juventus Cremonese Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 4 gennaio 2023, alle ore 18,30 ...L'azienda è silver sponsor della squadra di calcio. La responsabile marketing Bambini: "La supportiamo con entusiasmo" ...