Cremonese - Juve | la probabile formazione di Allegri

Sky Sport

La Serie A riparte con la 16ª giornata dopo lo stop per il Mondiale e, nella gara delle 18, lafa visita allaallo Zini. Allegri ......gol tutte le ultime sei partite di campionato e cerca conferme contro la. La lunga sosta è stata condizionata dall'inchiesta Prisma e dalle dimissioni di Ahnelli e del Cda, ma laora ... Probabili formazioni di Cremonese-Juventus CREMONESE-JUVENTUS STREAMING GRATIS – Mercoledì 4 gennaio alle 18:45 andrà in scena al Giovanni Zini di Cremona uno scontro molto importante sia per la Cremonese sia per la Juventus. Entrambe ...Tutto su Cremonese Juventus: scopriamo dove vedere in tv e streaming il match dei bianconeri, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, ...