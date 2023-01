Cremlino | ' L' Italia non può mediare sul conflitto in Ucraina Ha scelto di stare con Zelensky e contro di noi'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) - Da Mosca un affondoil nostro governo, vanifica la disponibilità di Roma a candidarsi per cercare una strada per il negoziato. Si muove ancora il presidente Turco Erdogan che ha avuto ...

- Da Mosca un affondo contro il nostro governo, vanifica la disponibilità di Roma a candidarsi per cercare una strada per il negoziato. Si muove ancora il presidente Turco Erdogan che ha avuto ......detto la portavoce del ministero degli Esteri del. A tenere aperti i canali diplomatici resta ancora Erdogan Il 29 dicembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che l'... Ucraina ultime notizie. Usa, nuovi aiuti militari nei prossimi giorni. Russia: Italia di parte, non ... Roma ha assunto una posizione antirussa inequivocabile e molto aggressiva, sostenendo il sanguinario regime di Kyiv, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino. A tenere aperti i ca ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Mosca: Italia non può mediare, appoggia Kiev. LIVE ...