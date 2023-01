Covid | tensione Cina-Ue Pechino | test a cinesi inaccettabili | possibili contromisure

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laha nuovamente condannato l'imposizione disulda parte di una dozzina di paesi ai viaggiatori provenienti dal Paese asiatico, avvertendo che potrebbe prendere "" per rappresaglia. "Alcuni paesi hanno introdotto restrizioni all'ingresso rivolte solo ai viaggiatori. Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che lapotrebbe "prendere, sulla base del principio di reciprocità"., va ricordato, ha posto fine alla sua politica di "Zero" a inizio dicembre, portando a un'esplosione del numero di contagi nella popolazione cinese, e domenica revocherà gli ...

