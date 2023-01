Covid | sottovariante Kraken spaventa gli Stati Uniti | arriverà anche in Italia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ladi OmicronXbb1.5 ribattezzata ‘’, “che tantogli, è probabile che arrivi e diventi dominanteinma da infettivologo non mi preoccupa. Dobbiamo mantenere sì la guardia alta, monitorare la situazione giorno per giorno, come si fa di prassi in presenza di una epidemia, ma niente allarmismi”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit) fa il punto sulla nuovache, secondo l’epidemiologo statunitense Eric Feigl-Ding, potrebbe “destare preoccupazione nel 2023”in Europa, dopo ...

