Covid | sentenza storica | “La quarantena per tutti è incostituzionale”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sul tema delle libertà violate durante la pandemia, di quando in quando si scopre che pure per gli italiani c’è sempre un giudice a Berlino, come si suol dire. E’ di questi giorni la notizia della clamorosa assoluzione di un nostro concittadino di 38 anni, rinviato a giudizio per falso ideologico. Il malcapitato, il 15 gennaio del 2022 era stato fatto scendere dal treno Milano-Bari, perché privo di un tampone negativo al, dopo che tre giorni prima era risultato positivo ma del tutto asintomatico. Per questo motivo la Procura di Milano aveva chiesto alla giudice, Sofia Fioretta, una condanna esemplare di 2 mesi di reclusione. Di diverso avviso il giudice, che ha escluso il reato per tre ragioni: la prima è che il passeggero del treno appariva privo del requisito dell’offensività. L’indiziato non sarebbe stato “in grado di esporre a pericolo la salute pubblica ...