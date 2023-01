Covid | Oms | ' variante Xbb1 5 in aumento in Usa e in Europa | identificata in 25 Paesi'

Adnkronos

' La nostra agenzia Ecdc è in contatto con gli omologhi cinesi e con l'per seguire la situazione in Cina ', ha sottolineato....esclusivo di singolo paese è un approccio che limita la nostra capacità di combattere ile ... Su questo, da tempo auspico un ruolo maggiormente incisivo dell': non è un problema "etico" di ... Covid, Oms: "Variante 'Kraken' in aumento in Usa e in Europa" Con il direttore sanitario dello Spallanzani, che da tre anni è in prima fila nel contrasto al Covid, abbiamo parlato dell'ondata in Cina ...Gli esperti del Cdc stimano che in America questa variante sia passata nell'ultimo mese dal 4% al 41% dei contagi. Secondo gli epidemiologi potrebbe causare ...