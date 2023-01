Covid oggi Toscana | 956 contagi e 5 morti | bollettino 4 gennaio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 956 i nuovi casi di-19 registrati, 4 gennio 2023, in: 210 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 746 con test rapido. Al momento risultano pertanto 73.337 positivi, -2,6% rispetto a ieri. Di questi 457 (8 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (4 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 82,6 anni. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.572.127. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.893 persone) e raggiungono quota 1.487.407 (94,6% dei casi totali). Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 712 tamponi ...

