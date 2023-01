Covid | la variante Kraken preoccupa gli esperti | ‘È più contagiosa’ I sintomi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sembra non volersi placare la diffusione del-19 seppure sotto forma di varianti o sottovarianti. Ora in America è allarme per ilXbb1.5, conosciuto come. Si tratta di un’ulteriore sottodi Omicron che sta mettendo agitazione tra gli, visto che i casi negli USA sono raddoppiati in una sola settimana. Il primo caso è stato registrato negli USA Ma non sarebbe solo la rapidità con la quale il virus si diffonde a spaventare, si tratterebbe infatti di una nuovaconsiderata dagli epidemiologici americani “più immunoevasiva e più efficace nell’infettare rispetto ad altre sottovarianti di Omicron. Non vedevamo una crescita così rapida di casi dall’arrivo di Omicron Ba.1 un anno fa”. Glidella Columbia University che hanno ...

"Si tratta di unagià emersa alcune settimane fa - ricorda l'infettivologo - e che aveva destato anche non poca preoccupazione perché sembrava potesse avere una grande capacità di diffusione ...Per la maggior parte del 2022 ilè stato in declino'. Quanto alla diffusione del virus in Cina 'è alta e i dati completi non sono disponibili, come ho detto la scorsa settimana è ...(Tiscali Notizie) Ne parlano anche altri media La variante del Covid XBB 1.5, chiamata anche 'Gryphon', corre negli Usa: gli esperti del Cdc stimano sia passata nell'ultimo mese dal 4% al 41% dei ...Passata dal 4 al 41% in un mese, ha scalzato anche Cerberus. In Cina è minoritaria. C'è da preoccuparsi