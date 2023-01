Covid | la variante ' Gryphon' fa tremare | dal 4% al 41% dei contagi in USA

...negli aeroporti per i voli che arrivano dalla Cina stia evidenziando 'Omicron come la... Per ora Sars Cov - 2 (il virus che causa la- 19) non sta mutando generando altre famiglie del ...LaGryphon corre negli Stati Uniti . Il ceppo XBB 1.5 delsi sta diffondendo velocemente negli Stati Uniti. Gli esperti del Cdc stimano sia passata nell'ultimo mese dal 4% al 41% dei ...Del resto l’unico modo per limitare il contagio del virus, e addirittura di una possibile nuova variante impermeabile ai vaccini finora prodotti è quello di creare una sorta di «cordone sanitario». Si ...Un solo paziente, secondo il report, è ricoverato in terapia intensiva 'Con Covid' nella fascia di età tra 0-4 anni. Negli Usa intanto corre la variante del Covid XBB 1.5, chiamata anche 'Gryphon': ...