Covid | la mossa dell’Ue | «Introdurre l’obbligo di test per chi parte dalla Cina»

Corriere della Sera

... sotto il controllo di me medesima soltanto, decidoda buona volontà e ipocondria di ... Chiedo ad ogni medico specializzato in ambiti inerenti aluna sua opinione sui vaccini e la risposta è ...... sotto il controllo di me medesima soltanto, decisida buona volontà e ipocondria di ... Ho chiesto a ogni medico specializzato in ambiti inerenti alun'opinione sui vaccini e la risposta è ... Covid, Ue: «Introdurre l’obbligo di test per chi parte dalla Cina» In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del covid, ma non ho altri vaccini” – salvo ... “Successivamente, sotto il controllo di me medesima soltanto, decido mossa da buona volontà e ...Il suo nome è comparso nei giorni scorsi – insieme a quello della tennista Camila Giorgi – in un'indagine su false vaccinazioni anti-Covid al fine di ottenere ... “prendere coraggio e fare la mia ...