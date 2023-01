Covid Italia | il report | situazione stabile negli ospedali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Terza settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri” in, “-0,7% rispetto alla precedente rilevazione. È dunquela, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive”. È quanto emerge dalcon la rilevazione deglisentinella aderenti alla rete della Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie eere del 3 gennaio. E’ “il dato delle terapie intensive con il 68% dei pazienti ricoverati ‘per’, con conseguenze gravi dell’infezione. La percentuale dei soggetti non vaccinati in rianimazione resta del 36% e i pazienti hanno un’età media di 71 anni”, precisa Fiaso. “Da ...

Sky Tg24

...dal mercato automobilistico che ha sofferto particolarmente negli ultimi anni a causa del... che nell'anno appena concluso è stato incoronato come leader innel mercato dei veicoli LEV , ...... veterinarie e ambientali, ma invece inancora non ci siamo. La pandemia di- 19, l'influenza aviaria e la West Nile ci hanno insegnato che il contrasto alle malattie infettive è ... Covid, ecco le varianti individuate sui passeggeri in arrivo dalla Cina a Malpensa Terza settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri Covid: -0,7% rispetto alla precedente rilevazione ... degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende ...Emerge dalla rilevazione dei nosocomi sentinella Fiaso. In aumento i ricoveri “Per Covid”, con insufficienza respiratoria o polmonite ...