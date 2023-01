Covid in Toscana | 5 morti | oggi 4 gennaio 956 i nuovi contagi E 457 i ricoverati 16 in terapia intensiva

Sono 956 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 210 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 746 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Nel mutato contesto post" aggiunge Bartoli " occorre tornare a focalizzare l'attenzione su un nuovo modello di valorizzazione del patrimonio artistico esistente, anche quello più nascosto, che ...FIRENZE. Sono 956 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 210 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 746 con test rapido. Il numero dei ...Emerge dalla rilevazione dei nosocomi sentinella Fiaso. In aumento i ricoveri “Per Covid”, con insufficienza respiratoria o polmonite ...