Covid | il tribunale che assolve l’imputato che violò la quarantena sul treno | «L’obbligo generalizzato è incostituzionale»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un cittadino italiano di 38 anni è stato assolto daldi Milano dal reato di falso ideologico. Il 15 gennaio 2022 fu fatto scendere dalMilano-Bari perché privo di un tampone antinegativo dopo un test positivo che risaliva a tre giorni prima. La Procura, racconta oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera, chiedeva alla giudice Sofia Fioretta la condanna a 2 mesi per aver violatogenerale diintrodotto il 25 febbraio 2020. La giudice ha escluso il reato per tre ragioni. La prima è che il passeggero delappariva privo del requisito dell’offensività. L’indiziato non sarebbe stato «in grado di esporre a pericolo la salute pubblica mediante concreta possibilità di contagio di un numero indeterminato di persone». In quanto «del tutto ...

Negli Usa è allarme per la nuova sottovariante Covid Xbb1.5 (Kraken): in una settimana casi raddoppiati, per gli esperti sarebbe più immunoevasiva e contagiosa rispetto a Omicron.A distanza di tre anni la situazione è relativamente stabile e per ora non sono segnalati rischi dovuti alla situazione critica in Cina ...