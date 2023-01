Covid e influenza | nelle farmacie mancano i medicinali I casi Ibuprofene e antibiotici | «Così è difficile curare i pazienti»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’allarme per la carenza di farmaci si allarga a causa di-19 e. L’ultimo bollettino dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) segnala la carenza di oltre 3 mila medicine. Di cui 554 per problemi della produzione e della distribuzione. Maanche quelli salvavita: dagli antiepilettici agli antipertensivi fino ai diuretici e agli antitumorali. Per questo lestanno cercando di aumentare la loro produzione di farmaci galenici. Ma c’è carenza anche di antimucolitici che si utilizzano per l’Aerosol. E l’azitromicina, erroneamente considerata come utile per Sars-Cov-2.comeusciti dalla produzione. Ma per questi ci sono ancora alternative. Ma cosa ha causato l’attuale carenza di farmaci? Una combinazione di fattori Il Messaggero spiega ...

LA NAZIONE

... in quanto erroneamente considerata utile per la cura del- 19. A poco sono serviti gli ... lista nella quale sono presente praticamente quasi tutte le medicine che si utilizzano per l'. ...In questo periodo si fa quindi un utilizzo maggiormente diffuso di alcuni farmaci che consentono di gestire i sintomi dell'e di- 19, così come di altre sindromi similinfluenzali. 'La ... Influenza australiana e Covid, "sintomi e differenze La risposta solo nei tamponi" - Cronaca Influenza australiana sempre più aggressiva in Puglia: sono circa 300mila i pugliesi costretti a letto dal virus, con febbre alta, mal di testa e dolori articolari. Il dato che ...Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - La nuova sottovariante Covid Xbb1.5 potrebbe "destare preoccupazione nel 2023" anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti "è raddoppiato in una set ...