Covid | con boom influenza farmaci introvabili | medici famiglia ' difficile curare pazienti'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Con ildell'e i contagiche proseguono è scattato l'allarme sui alcuni. "Il consiglio che mi sento di dare aiè di fare sempre affidamento al medico. Non tutti ipossono essere sostituiti con alternative generiche senza che sia stata prima fatta una riflessione. Diciamo che così è più complesso". La fase, insomma, è "delicata", ma "assolutamente non c'è bisogno di fare scorte". Dopo settimane di allerte e denunce, la carenza diinizia ad impattare su tutta la Penisola. Idiinfatti sono sempre più spesso subissati dalle telefonate di chi, arrivato in ...

Quotidiano Sanità

Nessun dubbio per i dottori e gli esperti intervenutii primi soccorsi: il cuore del giocatore ... pronti a impalcare fantasiose teorie su possibili responsabilità del siero anti -nel malore ...... mantenendo la sua politica di cooperazioneCina e Russia. Come presidente del Gruppo dei 20, ... ma la loro leadership è diventata meno convincente sulla scia della pandemia- 19 e della ... Covid. Nuova circolare del Ministero: “Prepararsi a inverno con possibile aumento impatto assistenziale”. Indicazioni ... (ANSA) - VENEZIA, 04 GEN - Il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto è in netto calo ed è stato pari ... Sale il numero delle vittime, 11 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a ...CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME PAGINE Repubblica Stampa Fatto Quotidiano Sole 24 Ore Giornale Verità Libero Domani Messaggero Avvenire Corriere dello Sport Tuttosport Iscrivit ...