Covid Campania | scende il tasso di incidenza ma altri 11 decessi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1808 i nuovi positivi inalcon undidel 14,65 per cento con un calo di circa quattro punti rispetto a quello di ieri (18,8 per cento). I tamponi effettuati sono stati 12335, di cui 2739 molecolari. Cresce il numero dei deceduti: 11 di cui 2 nelle ultime 48 ore. I posti occupati in terapia intensiva sono 19 (dato stabile rispetto a ieri) mentre i ricoveri in area medica sono 357 (con un calo di 13 unità rispetto al dato comunicato nella giornata di ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.