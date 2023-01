Covid | Annunziata choc | Frotte di cinesi in Italia Vi spiego perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Luciaospite di In Onda su La7 chiede provocatoriamente agli ospiti di Luca Telese e Marianna Aprile se si sono chiesti come mai "non appena si è riaperto tuttodisi sono precipitati in?". La Aprile credendo di fare una battuta risponde sghignazzando: "A vaccinarsi".la gela rispondendo: "Certamente. In Cina c'è un problema di vaccini. Non li hanno". Poi spiega che problemi della Cina sono essenzialmente due. "Il primo è che ha sempre tenuto "la volpe sotto il braccio" per dire che quando dici una bugia la nascondi, ma come la coda della volpe che è lunga, si vede e si capisce. Inon hanno mai condiviso informazioni. Al momento noi non sappiamo di quale variante si tratta e invece avremmo il diritto a sapere. E poi c'è il fatto ...