Covid | a Bergamo positivi in crescita | “Ancora poche quarte e quinte dosi” I dati nei Comuni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Torna a crescere la curva delin provincia di. Nella settimana che va dal 28 dicembre al 3 gennaio si osserva un incremento del tasso di incidenza rispetto alla settimana precedente, con un tasso pari a 126 nuovi casi per 100.000 abitanti (98 nella settimana precedente). Lo scostamento rispetto alla settimana precedente è pari a +310 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero +28% (la scorsa settimana presentava -613 nuovi casi, pari a -35,6% rispetto alla settimana precedente). Nell’ultima settimana la media giornaliera dei casi incidenti sale a 202 nuovi casi (contro i 158 della scorsa settimana). Icon zero nuovi casi negli ultimi sette giorni sono 50, pari al 20,6% sul totale deibergamaschi (63, pari al 25,9% la scorsa settimana). L’età media deiè pari a 57 ...

