Covid | 1500 | ministero Salute al lavoro per soluzione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Si sta lavorando per proseguire il, il numero verde attivato il 27 gennaio 2020 per offrire consulenza telefonica e informazioni sul-19 e sospeso dal primo gennaio di quest'anno. L'obiettivo è arrivare a unastrutturale per proseguire il numero di pubblica utilità. Con quest'impegno, a quanto si apprende, si è concluso questa mattina l'incontro tra gli uffici del ministro dellaSchillaci e i sindacati, preoccupati per la fine della commessa. Ildella, ribadendo gli sforzi fatti per prorogare il numero di pubblica utilità nella Manovra di bilancio e nel decreto milleproroghe, ha confermato ai sindacati la volontà di lavorare a unastrutturale ...

Il ministero alla Salute ha tentato di prorogare l'operatività del numero di pubblica utilitàma non è riuscito a far passare un emendamento in uno degli ultimi decreti del 2022. E' quanto hanno spiegato gli stessi tecnici del ministero questa mattina ai sindacati che protestano per la ...Il numero di pubblica utilitàera stato attivato per offrire consulenza telefonica e informazioni sul- 19, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, alla campagna di ... Covid, chiude il numero verde 1500: oltre 500 persone senza lavoro Intanto però il servizio è bloccato. In un incontro i tecnici della Salute hanno promesso ai sindacati che verranno fatti i bandi per riavviarlo ...Appuntamento a Roma per affrontare la questione Almaviva. A rischio il futuro lavorativo degli operatori del call center impiegati per il servizio di pubblica utilità collegato alle informazioni sulla ...