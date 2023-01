Costanza Caracciolo infiamma il web | costume a perizoma | natiche devastanti in bella mostra – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha scioccato tutti i suoi followers pubblicando un’immagine in cui indossa unal vento, wow. Tra le modelle più belle d’Italia è veramente difficile non prendere in considerazione la fantastica. La nativa di Lentini, in passato velina bionda di ‘Striscia la Notizia’, è dotata di una bellezza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.