Cos’è la REM e perché sostituirà la PEC | le differenze

la REM? Per capire di che costa si tratta partiamo, innanzitutto, dalla sigla: Registered Electronic Mail. Si tratta, per coloro a cui può essere capitato precedentemente di sentirla nominare, della cosiddetta PEC europea (termine più semplice da ricordare e con il quale è più facile avere familiarità, ma impreciso). La ragione per cui se ne sente parlare è che, di fatti, la REM sta per sostituire la PEC. La cosiddetta PEC europea è, a tutti gli effetti, un nuovo standard della posta elettronica certificata che andrà attivato secondo tempistiche e regole precise. In via ipotetica – almeno per ora – potrebbe essere obbligatorio attivare la REM a partire dai primi mesi del 2024. La REM nasce, in Europa, prendendo come modello la PEC italiana e avendo come scopo quello di standardizzare questa forma di comunicazione in tutti i paesi comunitari.