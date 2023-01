Cori razzisti a Lecce | parla Baroni | “È una vergogna!”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’allenatore delMarconel post partita di-Lazio ha commentato il brutto episodio deiprovenienti dal settore ospiti, i cui destinatari erano Banda e Umtiti. Il direttore di gara Marinelli ha anche sospeso momentaneamente il match e ha fatto leggere dallo speaker un messaggio che minacciava l’interruzione della gara. GENOA, ITALY – NOVEMBER 12: Samuel Umtiti of(Photo by Simone Arveda/Getty Images)“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi” Le dichiarazioni disull’accaduto: “Una vergogna, è arrivata l’ora che si metta fine a tutto questo. A volte per colpa di pochi si etichettano tutti, ma questi sono comportamenti vergognosi. Noi siamo orgogliosi di Banda, Umtiti e Ceesay che sono ragazzi d’oro come tutti gli ...

