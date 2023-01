Controcorrente | le anticipazioni del talk show di Rete 4 | non ci sarà Veronica Gentili

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una puntata interessante: questa sera, mercoledì 4 gennaio 2023, su4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico ...

TPI

Nuova puntata di, il talk di Rete 4 condotto da Alessandra Viero, che prende momentaneamente il posto di Veronica Gentili. In primo piano tutti i temi di attualità come il caro ...... Atene, Firenze e la Baviera, presentato da Alberto Angela , in onda dalle 21.25 su Rai 1 Mi casa es tu casa , condotto da Cristiano Malgioglio , in onda dalle 21.20 su Rai 2Prima ... Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 4 gennaio 2023 Questa sera, mercoledì 4 gennaio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente. Conduce Alessandra Viero al posto di Veronica Gentili ...“Controcorrente”, questa sera alle 21.20 su Rete 4 un nuovo appuntamento con gli approfondimenti politici e di attualità.