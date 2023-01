Consip Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è una società pubblica italiana che si occupa di acquisti per le pubbliche amministrazioni. Fondata nel 1995,ha sede a Roma e vanta una presenza capillare in tutta Italia, con circa 700 dipendenti e un fatturato di oltre 10 miliardi di euro.è una società in costante crescita, che offre numerose opportunità di carriera ai suoi dipendenti. La società valorizza le competenze e le capacità dei propri collaboratori, investendo in formazione e sviluppo professionale.Posizioni Aperte Al momento,ha diverse posizioni aperte perre in diverse sedi in tutta Italia. Ecco alcune delle opportunità di lavoro disponibili: Addetto/a acquisti Analista funzionale Analista programmatore Legal advisor Responsabile dei ...