Concorso Dirigenti Scolastici | il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Preparati con Eurosofia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ilnellade 22 dicembre 2022. 2. Ecco i requisiti di partecipazione, le prove da superare, le info sul bando che il Ministero potrà adesso emanare a breve. Il provvedimento entrerà in vigore il 6 gennaio 2023. Attendiamo la pubblicazione del bando per conoscere: I dettagli relativi ai L'articolo .

Orizzonte Scuola

...Avviso pubblico ASP Siracusa per incarichi a tempo determinato (formazione graduatorie) a...//www.policlinico.pa.it/portal/pdf/bandi/dicembre22/edil/BANDO.pdf - (15 gennaio) Bando di...... istituendo le classi dinecessarie ad attivarli. La normativa innova i ... Questo ed ... Rivista operativa perScolastici, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff Scopri ... Dirigenti scolastici, niente procedura riservata per chi ha contenzioso aperto in merito agli ultimi concorsi Niente da fare ancora per la norma voluta da Fratelli d'Italia che vede una procedura riservata dedicata ai dirigenti scolastici che hanno un contenzioso aperto dopo gli ultimi concorsi per diventare ...Cambio della guardia ai vertici dell'Inps. Roberto Bafundi, 58 anni, salernitano, è il nuovo direttore del coordinamento metropolitano di Napoli. Bafundi succede ad Enzo D'Amato.