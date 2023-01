Come sta Dybala | arrivano aggiornamenti dopo Roma - Bologna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sospiro di sollievo per i tifosi della. Pauloe Nicolò Zaniolo , usciti nel corso del secondo tempo di, stanno bene . L'argentino ha chiesto il cambio per i crampi ed è ...

RomaToday

... il totonomi dopo morte Ratzinger: Bergoglio zoppica maun fiore Una scelta ribaltata nel 2021 ...di un " punto di svolta ". " Credo che Papa Benedetto abbia letto questo Motu Proprio con il ...Secondo l'accusa sulla qualeindagando la procura di Vicenza, a carico della cantante viene ...cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre (tranne i casi in cui servivano medicine chimiche... Come sta la ragazza accoltellata a Termini, la mamma: "È finito un incubo" L’amministratore della NASA ha affermato che la Cina potrebbe rivendicare la proprietà di territori ricchi di giacimenti preziosi sulla Luna, ...È "stabile" ma in "attenta osservazione" la ragazza israeliana accoltellata alla stazione Termini di Roma la sera del 31 dicembre. La prognosi resta riservata ma è fuori pericolo di vita. "Sta meglio ...