«Come poteva Cristiano Ronaldo rifiutare l’offerta dell’Al Nassr?»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, ha parlato del trasferimento diall’Al: la sua analisi A La Gazzetta dello Sport ha parlato Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia, il mister che avrà gli occhi del mondo puntati addosso perché allenerà. E ha difeso fortemente la scelta del portoghese di chiudere la sua carriera in Arabia Saudita: «Lo dico in veste di giornalista e nient’altro. Le roventi critiche che alcuni calciofili e addetti ai lavori gli stanno rivolgendo per la scelta di approdare in un campionato extraeuropeo, fa pensare a quanto siamo diventati bravi a parlare senza sapere. Un campione da oltre 800 gol in carriera, apostrofatoun reietto del pallone. Ho letto di una ”brutta fine”, di “una scelta dettata soltanto ...