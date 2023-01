Gazzetta del Sud

Parte forte la Salernitana che prova con il pressing alto a mettere alle corde il, ma la prima vera chance arriva in contropiede ed è per i rossoneri: Leao brucia in velocità Lovato e Fazio e ......5 : difensivamente gioca una delle migliori partite da quando veste la maglia del. Un muro ... (Dal 40' st Dest 5,5 : ha l'occasione per chiudere la partita ma si concede il lusso di undi ... Colpo Milan a Salerno con Leao-Tonali. La Samp rivede la luce in casa del Sassuolo All'Arechi decisivi i gol di Leao e Tonali in cinque minuti. Bonazzoli accorcia nel finale, ma non basta ai campani che ringraziano un super Ochoa da un passivo ben più ampio. Non basta un rigore di B ...Comincia con una sconfitta il 2023 della Salernitana che perde dinnanzi ai 30000 dell'Arechi dopo una gara che ha visto i rossoneri dominare e i granata restare in partita solo grazie ...