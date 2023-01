Clochard che ha accoltellato ragazza a Roma ' può colpire ancora'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) E' "socialmente pericoloso" e potrebbeAleksander Mateusz Chomiak, il 24 enne senza tetto di origini polacche fermato ieri, a Milano, con l'accusa di tentato omicidio per aver ...

TGCOM

Ilverrà interrogato dal giudice nel pomeriggio. L'uomo è una sorta di 'fantasma'si aggirava da almeno 8 mesi per l'Italia ed è ipotizzabileabbia problemi psichici. Emerge dagli ...Il, ora in cella, è stato fermato mentre era su un treno in partenza dalla stazione ... A quel punto, primapotesse fuggire, lo hanno seguito e lo hanno bloccato. Subito dopo, i due ... Roma, arrestato il clochard polacco che ha accoltellato la turista israeliana | Riconosciuto e bloccato a Milano da due carabinieri, marito e moglie Un gesto di un folle, di uno dei tanti sbandati che gravitano intorno alla stazione Termini di Roma. Sembra questo il "movente" dietro l'accoltellamento di una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana ...(Adnkronos) – “E’ socialmente pericoloso e potrebbe colpire ancora” Aleksander Mateusz Chomiak, il 25enne polacco arrestato ieri 3 gennaio, nel pomeriggio, a Milano, quando è stato riconosciuto da una ...