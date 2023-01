Classifica Tour de Ski 2023 | Klaebo a caccia del tris | Pellegrino secondo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)DE SKI MASCHILEJohannes Hoesflot NOR 1:31:022Federico ITA +0:12 3 GOLBERG Paal NOR +0:14 4 SKAR Sindre Bjoernestad NOR +0:32 5 KRUEGER Simen Hegstad NOR +0:32 6 POROMAA William SWE +0:37 7 TOENSETH Didrik NOR +0:39 8 ROETHE Sjur NOR +0:39 9 HOLUND Hans Christer NOR +0:39 10 HALFVAON Calle SWE +0:4913 DE FABIANI Francesco ITA +1:2421 NOECKLER Dietmar ITA +1:5736 VENTURA Paolo ITA +3:3141 GRAZ Davide ITA +3:4850 BARP Elia ITA +4:0651 SALVADORI Giandomenico ITA +4:1152 TICCO Giovanni ITA +4:1662 MOCELLINI Simone ITA +6:1674 ABRAM Mikael ITA +13:00 Foto: LaPresse