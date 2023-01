(Di mercoledì 4 gennaio 2023)GENERALEDELSCIUSA 975 2Petra SVK 586 3 HOLDENER Wendy SUI 4954 GOGGIA Sofia ITA 470 5 GUT-BEHRAMI Lara SUI 371 6 SUTER Corinne SUI 3377 BASSINO Marta ITA 335 8 SWENN LAON Anna SWE 320 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 31110 CURTONI Elena ITA 306GIGANTEDELSCI1 BASSINO Marta ITA 300 2USA 260 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 252 4Petra SVK 2265 BRIGNONE Federica ITA 174 5 HECTOR Sara SWE ...

Lagenerale didel Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo lo slalom di Zagabria . Sulla Crveni Spust Mikaela Shiffrin conquista la quinta vittoria consecutiva e l'...Nono podio indel Mondo per Anna Swenn Larsson , che nonostante l'errore salva il terzo posto ... LAGENERALE AGGIORNATASLALOM FEMMINILE ZAGABRIA 2023 1. SHIFFRIN Mikaela ... Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023: Mikaela Shiffrin in fuga, +389 su Vlhova