Clamoroso Ronaldo | rischia di saltare le prime due partite in Arabia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’avventura di Cristianocon la maglia dell’Al Nassr sembra non iniziare nel migliore dei modi. Il fuoriclasse portoghese è sbarcato il 2 gennaio incon visite mediche di rito e presentazione in grande stile al Mrsool Park, stadio dell’Al Nassr. Secondo il Daily Mail però il debutto in terra Saudita potrebbe essere rimandato a causa di una squalifica della passata stagione. Il motivo della squalifica Secondo il Daily Mail la motivazione della squalifica è da attribuire alla decisione della Federcalcio inglese di squalificare l’ex Manchester United per due giornate dopo aver colpito con uno schiaffo la mano di un tifoso dell’Everton che teneva il proprio cellulare che a causa dello schiaffo è caduto a terra e si è rotto. Quest’episodio è accaduto alla fine della partita persa dallo United proprio contro l’Everton nella scorsa ...