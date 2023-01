Circo Orfei sequestrato a Lecce per «mancanza di autorizzazioni». Pochi giorni fa una tigre aveva ferito il domatore

Fanpage

Il titolare del, Lino, che è indagato per mancanza di titoli autorizzativi per pubblici spettacoli, è stato nominato custode giudiziario. Il sequestro non ha nulla a che fare con il ...... a fuoco lo scooter di un 34enne Cronaca [ 04/01/2023 ] Presunte lacune autorizzative, sequestro preventivo delAttualità Ricerca per: Home Eventi Nel sorriso di Kristofer, tutto l'Amore ... Ivan Orfei, il domatore aggredito da una tigre al circo: Sui social mi augurano la morte Dopo l'incidente tra il domatore e la tigre degli scorsi giorni, il circo Amedeo Orfei è stato sottoposto a sequestro. I vigili hanno verificato l'assenza dell'autorizzazione per gli spettacoli pubbli ...È stato sottoposto a sequestro dai vigili urbani il circo Amedeo Orfei di stanza a Surbo (Puglia) dove la settimana scorsa il domatore Ivan ...