Cinema | Lorini Anec | ' il 2023 sarà l' anno della svolta | si punta ai numeri del 2019' **

Il Sannio Quotidiano

Le festività natalizie hanno fatto alil più grande regalo: il pubblico. Quello generalista, che va in sala per il grande ... Il presidente degli esercenti dell'Anec, Mario, snocciola i ...1.479.257 Mario, presidente Anec, manifesta tutta la sua fiducia nel futuro del comparto ... "Dobbiamo continuare con il lavoro concertato per superare antiche architetture del faree ... **Cinema: Lorini (Anec), ‘il 2023 sarà l’anno della svolta, si punta ai ... 'Avatar' guida la riscossa del botteghino ma fanno il pieno anche le nostre commedie, che più di altri generi hanno sofferto la pandemia. Gli ...“L’ottimo risultato registrato dalle sale cinematografiche il 26 dicembre, con oltre 703mila biglietti staccati in una sola giornata, conferma il ...