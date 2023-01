Cinema d' autore 2023 | in arrivo i nuovi film di Nolan | Scorsese e Moretti

Agenzia ANSA

... Wind & Fire: guarda i post di cordoglio ICONA DELAnna Magnani, mezzo secolo senza la diva italiana E' "OCCHIO DI FALCO" Jeremy Renner, star degli 'Avengers' VENTENNALE DELLA MORTE Vent'anni ...Lo stile della celebre casa di produzione si combina con la tensione prima nascosta e poi esplosiva deldi James Wan, qui tra i produttori oltre ad essere co -del soggetto. Al ... Il cinema d'autore 2023 da Sorrentino a Martin Scorsese In quella convenzionale, e altrettanto contestabile, categoria del cinema d'autore sono tante le opere che arriveranno in questo 2023 appena iniziato. Saranno infatti molti i maestri a scendere in cam ...Quali sono i film più attesi del 2023 Ecco una lista dei titoli più interessanti della prossima stagione cinematografica ...