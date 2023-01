(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Inizio di annata subito con una gioia per. Il ciclista sloveno, che nel 2022 non è riuscito a raggiungere i risultati prefissati, può esultare ancora prima dell’inizio della, come ha annunciato su Instagram. È nato infatti il secondo genito: “Quando l’anno è appena iniziato e c’è già da celebrare lapiù importante della. Siamo felici e grati della possibilità di allargare la famiglia con un altro bambino”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Foto: Lapresse

OA Sport

...L'arrivo del secondo figlio è il modo migliore per iniziare una stagione cruciale per. Lo ... Leggi i commenti: tutte le notizie 3 gennaio - 21:56Avanti un altro. AncheRoglic, il vincitore di tre Giri di Spagna, ha deciso di venire a correre il Giro d'Italia. È ... È vero, non ci saranno il numero uno delmondiale Tadej Pogacar, ... Ciclismo: Primoz Roglic è di nuovo papà. "La più bella vittoria di questa stagione" Inizio di annata subito con una gioia per Primoz Roglic. Il ciclista sloveno, che nel 2022 non è riuscito a raggiungere i risultati prefissati, può esultare ancora prima dell’inizio della stagione, co ...Lo sloveno della Jumbo-Visma, atteso protagonista al Giro d’Italia, ha reso noto sui social la seconda paternità: “Mia moglie Lara e io siamo felici di allargare la famiglia”. Anche Pogacar si complim ...