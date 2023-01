Cibo | ok all’uso della polvere di grillo domestico in Ue

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Via libera all’immissione sul mercato Ueparzialmente sgrassata di Acheta domesticus o. E’ quanto si legge sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Nel parere scientifico chiesto dalla Commissione Ue all’Autorità per la sicurezza alimentare, l’Autorità “ha concluso che laparzialmente sgrassata di Acheta domesticus () è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che laparzialmente sgrassata di Acheta domesticus, se utilizzata nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei ...