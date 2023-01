Chrysler - Synthesis | così il brand americano immagina labitacolo del futuro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laporta al Ces di Las Vegas un'anteprima dell'abitacolo dei suoi futuri modelli. In particolare, il marchiopresenta un primo esempio delle varie tecnologie avanzate in fase di sviluppo all'interno del gruppo Stellantis: si tratta dele rappresenta un'applicazione delle piattaforme STLA Smart Cockpit, STLA Brain e STLA AutoDrive, nonché la svolta impressa dallaal suo design con un nuovo linguaggio stilistico denominato "Harmony in Motion". Tecnologie integrate. In sostanza,è un primo "assaggio", come è stato definito ad Auburn Hills, di come il costruttore guidato da Carlos Tavares intende integrare tecnologie e funzioni avanzate all'interno dell'abitacolo, fondendole con un design moderno, ...