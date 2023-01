Chrysler - A Las Vegas con labitacolo del futuro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laporta al Ces di Lasun'anteprima dell'abitacolo dei suoi futuri modelli. In particolare, il marchio americano presenta un primo esempio delle varie tecnologie avanzate in fase di sviluppo all'interno del gruppo Stellantis: si tratta delSynthesis e rappresenta un'applicazione delle piattaforme STLA Smart Cockpit, STLA Brain e STLA AutoDrive, nonché la svolta impressa dallaal suo design con un nuovo linguaggio stilistico denominato "Harmony in Motion". Tecnologie integrate. In sostanza,Synthesis è un primo "assaggio", come è stato definito ad Auburn Hills, di come il costruttore guidato da Carlos Tavares intende integrare tecnologie e funzioni avanzate all'interno dell'abitacolo, fondendole con un design moderno, sostenibile e incentrato su soluzioni ...

Al CES 2023 di Vegas, la casa automobilistica ha voluto mostrare la sua idea di abitacolo del futuro attraverso il concept 'Synthesis'. TANTA TECNOLOGIA PER I PASSEGGERI L'abitacolo ha presentato nelle scorse ore il nuovo abitacolo Synthesis in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2023 di Vegas, fornendo uno sguardo sul suo futuro e presentando in anteprima la prima applicazione in Nord America delle nuove ... CES di Las Vegas 2023, tutta l'auto (e non solo) che c'è Chrysler no está en su mejor momento, de eso no cabe duda, pero tampoco hay duda alguna que su pertenencia a Stellantis será un revulsivo para la marca en los próximos años. Revulsivo que ya podemos c ...Los futuros modelos eléctricos de Chrysler tendrán una cabina con materiales de alta calidad y una pantalla de 37,2 pulgadas dividida en dos partes y con IA.