Christoph Waltz è un capo infernale nel trailer di ' The Consultant' - Magazine - quotidiano net

Today.it

La serie uscirà in streaming su Amazon Prime Video e si inserisce nel filone degli show che guardano in modo critico al mondo del ...Credits photo: @Amazon Prime Video La serie tv The Consultant è in arrivo su Prime Video . Il servizio di streaming ha svelato le prime immagini della dark comedy con protagonista. Tutti gli otto episodi della serie tv The Consultant debutteranno il 24 febbraio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I personaggi e la storia di ... The Consultant, il trailer della serie Prime Video con Christoph Waltz Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Prime Video rivela trama e data d'uscita della serie tv The Consultant con Christoph Waltz nel ruolo di un mostruoso e sociopatico boss.