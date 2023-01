Christine | la modella curvy racconta il disagio provato a bordo di un aereo | “Cinture troppo corte La grassofobia esiste”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ladi 22 anni, famosa su TikTok per le sue battaglie in favore della body positivity, ha scatenato una vera polemica con la pubblicazione del suo ultimo video. La 22enne ha pubblicato un breve filmato che ha ottenuto 4 milioni di views, in cuila sua ultima esperienza adi un. Lo riporta Leggo. “Volevorvi con totale onestà ciò che hol’ultima volta che ho preso un”, ha scritto nella descrizione del video, che mostra ladi unche non riesce ad allacciare la cintura di sicurezza nonostante sia allargata al massimo. La tiktoker ha voluto condividere con i suoi follower il ...

TPI

Il suo voleva essere solo un messaggio di body positivity ma ha solo scatenato una polemica social. Il suo nome è, è unacurvy e su Tiktok è nota per lanciare messaggi a favore del body positivity : non ha paura di mostare i lati negativi di una persona , come si definisce lei stessa, ' grassa '...Lì chiamai subito la mia amica, il mio faro, sapeva tutto di noi dal primo giorno: è ... Nata a Bergamo 30 anni fa, ha intrapreso la carriera diprima di avvicinarsi a ruoli più ... Christine, modella curvy racconta disagio in aereo: "La grassofobia esiste" Il suo voleva essere solo un messaggio di body positivity ma ha solo scatenato una polemica social. Il suo nome è Christine, è una modella curvy e su Tiktok è nota per lanciare messaggi a favore del ...La scrittrice Christine de Pizan può essere considerata un'esponente dell'arte femminista col libro "La città delle donne".