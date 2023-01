Chomiak arrestato | fermato dalla coppia di carabinieri | chi sono i due che hanno fermato il polacco

Open

Leggi anche > Turista accoltellata a Roma Termini,a Milano l'aggressore:fermato in stazione da due carabinieri, marito e moglie L' arresto Erano fuori servizio e stavano partendo ...... sangue freddo e grande senso del dovere lo hanno inseguito econ l'aiuto della Polfer e ... ma proprio in quel momentoha capito di essere stato scoperto e si è precipitato verso l'... Chomiak bloccato mentre partiva ancora armato: l'arresto in stazione a Milano grazie a due coniugi carabinieri fuori ... Non sono io quellapersona'. Così Aleksander Mateusz Chomiak , il senzatetto polacco di 24 anni fermato ieri per aver accoltellato a Roma una ...L'avvocato del ragazzo: il giudice ha convalidato l'arresto. Aleksander Mateusz Chomiak, il 24enne senza fissa dimora arrestato ieri a Milano per l'accoltellamento di una turista israeliana a Roma Ter ...