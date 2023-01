Chiarimenti sui biglietti di Napoli-Juventus per il settore ospiti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Occorrono alcune precisazioni importanti, per quanto riguarda idi, soprattutto per quanto concerne la questione del. Come avvenuto nel recente passato, dopo le informazioni preliminari che abbiamo portato alla vostra attenzione nello scorcio finale del 2022 sul nostro sito, in tanti temevano che potessero esserci delle restrizioni imposte dalle autorità competenti. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito, al punto che i tifosi bianconeri possono procedere senza particolari patemi con l’acquisto dei ticket per la sfida in programma venerdì 13 gennaio. Cosa sappiamo suididestinati alil prossimo 13 ...