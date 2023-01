Chi si rivede | la Serie A torna 52 giorni dopo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Digerita la lunga sosta per il mondiale in Qatar il campionato esce dalla naftalina: si parte subito col botto con Inter – Napoli. Milan e Juve sperano ancora, le romane e la Dea vogliono restare agganciate alla prima classe

ilGiornale.it

La Legge di bilancio 2023i requisiti di accesso al regime forfettario sia perapplica l'aliquota del 5% sia perè sottoposto a quella ordinaria del 15%. Infatti, il Governo ha deciso di alzare la soglia di ...Le novità nel decreto Aiuti - quater L'art.9 del decreto Aiuti - quaterle regole di cessione . In primis, è già in vigore la novità in base alla quale,acquista o rileva il credito da ... Chi si rivede: la Serie A 52 giorni dopo Accreditati oltre 600 giornalisti alle esequie presiedute da Francesco. Molte le personalità in arrivo dal mondo, mille agenti per la sicurezza ...L'innalzamento della soglia ricavi/compensi per accedere al regime forfettario a 85.000 euro richiede l'autorizzazione dell'Unione Europea.