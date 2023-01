Chi è Carolina Benvenga | vita privata | marito e carriera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha 32 anni e dal 2016 è sposata con Valerio Aniballi. In uno dei pochissimi frangenti in cui si è sbilanciata sulla sua(non succede quasi mai), laha dichiarato che il giorno del matrimonio è stato il migliore della sua. Al momento la coppia non ha figli, laHa iniziato a recitare da adolescente, frequentava la scuola e lavorava sacrificando il suo tempo destinato allo svago, agli amici per una passione che è cresciuta e si è trasformata in. Si è diplomata presso l’ACT Multimedia, l’Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà nel 2011, dopo 6 anni dicome attrice. Ha esordito nel 2005 al cinema con ...

Benvenga è una conduttrice televisiva e attrice di 32 anni, nota per aver presentato il programma di informazione sulla pandemia di Covid