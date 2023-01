(Di mercoledì 4 gennaio 2023)sfiderà la Grecia nella secondadella2023 di tennis: al momento è stato rilasciato soltanto l’ordine di gioco di venerdì 6 gennaio, quando si giocheranno i primi due singolari a partire dalle ore 09.00 italiane. Ad aprire le danze sarà la sfida tra Maria Sakkari e Martina Trevisan: sulla carta è favorita l’ellenica, numero 6 WTA (l’azzurra è al 27° posto), ma l’unico precedente sorride alla tennista italiana, che al Roland Garros 2020 si impose in rimonta ai sedicesimi per 1-6 7-6 (6) 6-3. A seguire Michail PervolarakisLorenzo Musetti: non ci sono, ma l’azzurro, numero 23 ATP, è favorito sull’ellenico, numero 506 del. In realtà nelle ultime due sfide la Grecia ha schierato Stefanos Sakellaridis, numero 803, ...

OA Sport

... altre per frasi di circostanza, anche con una buona dose d'ipocrisia da parte dilo ha ... trattò il tema della "sporcizia nella Chiesa"; diventato papa, come nessu altro prima, il caso ...I gruppi di lettura, pernon li conoscesse, sono momenti di incontro libero tra lettori e ... Un terzo gruppoun mondo oggi in piena espansione editoriale e diffusione tra il pubblico non ... Chi affronterà l'Italia in semifinale di United Cup Precedenti e ranking dei rivali