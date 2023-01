Cherubini ai saluti? La Juve “soffia” il Ds ai rivali

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)potrebbe essere aifinali con la. Al suo posto potrebbe arrivare un altro grande dirigente. Ainon farà piacere. La storia d’amore trae lantus sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il ds potrebbe separarsi dai bianconeri, i quali a loro volta stanno sondando il mercato in cerca di alternative. La PresseDa questo ipotetico innesto dipenderà gran parte della campagna acquisti futura. Pertanto è bene affrettarsi. L’attesa non è mai stata lusinghiera, specie se la situazione del club in questione non è favorevole. Urge dunque intervenire. E in fretta anche. Le altre squadre potrebbero coprirsi di conseguenza, e questo scenario ha obbligato laa tentare il colpaccio ai danni dei loro. Chi pensa che ...