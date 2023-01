Chelsea-Manchester City giovedì 05 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 1-1 per ilalGround contro il Nottingham Forest, stesso risultato per ilall’Etihad contro l’Everton. Le due prestazioni sono state di livello diverso però la situazione di classifica comincia ad essere preoccupante per entrambe, con i Citizens che vedono l’Arsenal diversi punti avanti a loro nella corsa al titolo e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Napoli Magazine

... contro i 36 delCity, che ha giocato una partita in meno e che giovedì sera (ore 21) sarà di scena a Londra contro il. In ogni caso, pareggio a parte, quella di questa sera per i '...... sponda. L' Inter attende che i Blues facciano la prima mossa, ma il discorso che ... Da notare come sul giocatore pare ci siano anche ilUnited e il Tottenham. In tale ottica, ... INTER - Duello Chelsea-Manchester United per Dumfries I Gunners restano in testa e allungano a +8 sul City, Magpies ripresi dallo United. Partita nervosa, Arteta contro l'arbitro. Vince il Brighton di De Zerbi ...L'Arsenal si inceppa in uno degli anticipi della 19/a giornata della Premier League e non riesce ad andare oltre lo 0-0 casalingo con il Newcastle United. (ANSA) ...