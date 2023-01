Che cos’è la tanatoprassi | il trattamento usato per conservare la salma di Benedetto XVI

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Città del Vaticano – Si chiamaed è ildi conservazione delle salme che permette di mantenere i corpi con cura ed igiene anche per un periodo mediamente lungo. Si tratta del procedimento con cui vengono conservati non solo i Papi, come Giovanni Paolo II eXVI, ma anche leggende dello sport come Pelè e star dello spettacolo come Luciano Pavarotti ed Enzo Jannacci. Il massimo esperto italiano della, nonché presidente dell’omonimo Istituto italiano, è l’abruzzese Andrea Fantozzi. “Il nostro – spiega all’Ansa – è unche consente di avere una cura altamente igienica, nonché di garantire un aspetto più presentabile dei corpi”. Tecnicamente laconsiste nell’iniezione nel circuito sanguigno delladi ...